Госдеп не имеет информации, кто стоит за отравлением Скрипаля

ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Госдепартамент США не располагает информацией, кто несет ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

"Мы не знаем, кто ответственен за эту атаку на данный момент… Ведется расследование, и я не хочу забегать вперед него, пусть об этом говорят британцы", — заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Она также отказалась комментировать, могут ли США ввести какие-то санкции в отношении виновных в преступлении, как раньше это было сделано в отношении КНДР, которую Вашингтон обвинил в отравлении Ким Чен Нама – брата северокорейского лидера.

Скрипаль несколько лет назад был фигурантом громкого шпионского дела, он был осужден в России за работу на британскую разведку МИ-6. Впоследствии Россия обменяла его в числе других шпионов на высланных из США граждан, также подозреваемых в шпионаже, но уже в пользу РФ. В числе этих граждан была Анна Чапман. После этого экс-сотрудник ГРУ получил убежище в Великобритании.