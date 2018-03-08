Задержанный в Вене мужчина назвал причину нападения с ножом на прохожих

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Задержанный в связи с нападениями с ножом в Вене сознался в их совершении и заявил, что сделал это из-за "плохого и агрессивного настроения", сообщила полиции Вены.
"В ходе допроса 23-летний мужчина сознался, что совершил оба нападения. Он заявил, что был в плохом и агрессивном настроении, разозлился на свою жизненную ситуацию, что стало причиной нападения на семью", — говорится в сообщении полиции.
Задержанный добавил, что второе нападение совершил на своего знакомого и не имел политических причин для этого.
По данным полиции, состояние четырех раненых оценивается как тяжелое.