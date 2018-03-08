Слабеют телесно и духовно: СМИ рассказали о "кризисе" американских мужчин

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Представители сильной половины США "слабеют телесно, умственно и духовно", заявил в эфире Fox News телеведущий Такер Карлсон.

Журналист обратил внимание на тот факт, что мужчины в Америке гораздо чаще страдают от вредных привычек и расстройств питания, нежели женщины, что отрицательно влияет на их продолжительность жизни. Кроме того, по словам ведущего, 77% самоубийств в США совершают мужчины.

Как отметил Карлсон, молодые люди чаще сталкиваются с проблемами в учебе, попадают в тюрьмы и отличаются девиантным поведением.

"С мужчинами в Америке происходит что-то зловещее", — считает Карлсон.

Больше всего встревожили журналиста отрицательные физические показатели мужской половины США. По словам Карлсона, ислледования показывают, что с 1987 года уровень тестостерона в среднем у мужчин снижается на 1% ежегодно. А количество сперматозоидов в эякуляте сократилось на 60% с семидесятых годов.

Пониженный уровень тестостерона у мужчин влечет за собой "депрессиию, апатию, набор веса, снижение умственных способностей", отметил журналист.

По мнению Карлсона, это настоящий кризис мужского населения США. При этом в Америке большое внимание уделяется проблемам женщин, а негативные процессы, происходящие в мужской среде, остаются незамеченными, подчеркивает ведущий.