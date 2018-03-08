Госдеп заявил, что не получал приглашения на встречу Лаврова и Тиллерсона

ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Госдепартамент США настаивает, что не получал формального приглашения на встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Рекса Тиллерсона.

"Мы не получали формального приглашения", — заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Ранее посольство РФ в США заявило, что такое предложение было направлено американской стороне еще 2 марта. Российская сторона предлагала организовать встречу в Эфиопии, где находились Тиллерсон и Лавров в одно время.