МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Более 10 миллиардов евро исчезли с замороженных в 2011 году по решению ООН ливийских счетов, сообщает издание Vif.

Как пишет издание, более 10 миллиардов евро "таинственным" образом исчезли со счетов банка Euroclear между 2013 и 2017 годами. По данным других бельгийских СМИ, эти счета контролировали приближенные свергнутого ливанского лидера Муаммара Каддафи.

Отмечается, что авторизация на размораживание не согласовывалась с министерством финансов Бельгии.

Как сообщила прокуратура, на четырех открытых счетах банка осталось около 5 миллиардов евро. Всего на счетах находились 16 миллиардов евро.

После свержения и убийства Каддафи в октябре 2011 года в Ливии возникло двоевластие: с одной стороны — избранный на всеобщих выборах парламент, заседающий в Тобруке на востоке страны, с другой — происламский Всеобщий национальный конгресс в Триполи. При поддержке ООН был сформирован кабинет правительства национального единства.