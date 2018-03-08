МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Более 10 миллиардов евро исчезли с замороженных в 2011 году по решению ООН ливийских счетов, сообщает издание Vif.
Отмечается, что авторизация на размораживание не согласовывалась с министерством финансов Бельгии.
Как сообщила прокуратура, на четырех открытых счетах банка осталось около 5 миллиардов евро. Всего на счетах находились 16 миллиардов евро.
После свержения и убийства Каддафи в октябре 2011 года в Ливии возникло двоевластие: с одной стороны — избранный на всеобщих выборах парламент, заседающий в Тобруке на востоке страны, с другой — происламский Всеобщий национальный конгресс в Триполи. При поддержке ООН был сформирован кабинет правительства национального единства.