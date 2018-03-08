Нынешних поставок вооружений Киеву достаточно, заявил американский генерал

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Главком силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти считает, что имеющихся поставок вооружений Киеву достаточно, но не исключает новых рекомендаций по поставкам в будущем.

Генерала спросили на слушаниях в сенате, достаточны ли поставки, противотанковых ракет Javelin, одобренные администрацией Дональда Трампа.

"С моей точки зрения, лучший cовет военного — ввести эти системы в игру… и посмотреть на то, что нам нужно делать дальше. Есть и другое оружие, которое они (Украина — ред.) могут использовать эффективно. Мы в Европейском командовании продолжим консультировать конгресс насчет того, как им помочь наилучшим образом", — сказал Скапарротти.

Сенатор Сидни Блюметналь спросил Скапарротти, побеждают ли США на Украине.

"Это зависит от того, что вы понимаете под победой. Мы не добиваемся прогресса, поскольку наша цель — разрешить конфликт", — ответил генерал.

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.