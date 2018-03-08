Отравившийся в Солсбери полицейский находится в стабильно тяжелом состоянии

ЛОНДОН, 8 мар — РИА Новости, Мария Табак. Состояние полицейского, работавшего на месте инцидента с отравлением нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщил РИА Новости представитель полиции Уилтшира.
"И.о. главы полиции Кир Притчард сегодня навестил Ника в больнице вместе с его женой. Он остается в тяжелом, но стабильном состоянии… Его семья просит уважать их частную жизнь и не хочет общаться с журналистами напрямую", — отметил представитель полиции.
До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Скотланд-Ярд в среду сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества".