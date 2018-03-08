ПРАГА, 8 мар – РИА Новости. Компания Uber пообещала вести в Чехии честный бизнес, она создает здесь свою штаб-квартиру, а ее водители должны будут получать лицензию, как и таксисты, сообщил в четверг журналистам премьер Андрей Бабиш после переговоров с представителями компании.

В течение второй половины февраля ассоциация пражских таксистов организовала четыре акции протеста против деятельности компании Uber, в которых приняли участие до 1,5 тысячи водителей. В ходе акций они в течение двух-трех часов медленно передвигались по центру чешской столицы, нарушая тем самым движение транспорта на улицах. Представители ассоциации заявляли, что водители Uber и других подобных служб перевозят пассажиров, не имея необходимых сертификатов и таксометров, никак не обозначают свои автомобили.

Представители компании Uber оправдывались тем, что она якобы не является такси-службой, а предлагает людям услуги перевозки в рамках специальных договоренностей. В настоящее время в службе Uber в Праге заняты около 2 тысяч водителей, в такси работают около 8,3 тысячи человек.

"Наши сегодняшние переговоры с господином премьером, приматором (главой) Праги, министрами финансов и транспорта, а также с замглавы минпромторга были очень конструктивными", — подтвердил журналистам успех переговоров в Праге глава представительства компании Uber в странах Центральной и Восточной Европы Алексей Стах.

Претензии чешской стороны его компания воспринимает весьма серьезно, подчеркнул Стах. "Нашей целью является тесное сотрудничество с правительством Чехии и другими участниками переговоров, чтобы найти наилучшее решение для Праги, наших водителей и тысяч пассажиров", — добавил он.

По словам Стаха, компания Uber в ближайшее время откроет свое представительство в Чехии, до сих пор руководство работой здешних водителей велось из штаб-квартиры в Нидерландах. До конца марта обе стороны заключат меморандум, в котором будет предусмотрено, что водители компании Uber должны будут получать для работы лицензии, подобные тем, которые имеют все местные таксисты, а также будут предоставлять чешским финансовым органам данные о своих доходах.