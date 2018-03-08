КИЕВ, 8 мар — РИА Новости. На шахте Запорожского железорудного комбината в Запорожской области Украины произошел пожар, пострадали шесть горняков, сообщило в четверг местное издание 061.

Как сообщает издание, на момент возгорания под землей, на глубине 640 метров, находились 80 шахтеров. На помощь им прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах.

"В результате пожара пострадали шестеро сотрудников предприятия — пять человек находятся в хирургии и один в реанимации", — сообщили изданию в Днепрорудненской городской больнице.