Европол впервые возглавила женщина

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Европейский совет сообщил в четверг о назначении на пост главы Europol главного комиссара федеральной полиции Бельгии Катрин Де Боль, она стала первой женщиной, возглавившей европейское полицейское ведомство.

"Восьмого марта Совет назначил Катрин Де Боль из Бельгии новым исполнительным директором Europol", — сообщается в заявлении пресс-службы Евросовета.

Исполнительный директор Europol назначается сроком на четыре года, его полномочия могут быть продлены только один раз. Мандат нынешнего главы европейского полицейского ведомства британца Роба Уэйнрайта истекает 1 мая текущего года.

Ранее дипломатический источник РИА Новости в Брюсселе сообщил, что на должность исполнительного директора Europol также претендовали голландец Вил Ван Гемерт и чех Олдржих Мартину.

Штаб-квартира Europol расположена в Гааге. В число основных задач службы, имеющей статус агентства ЕС, входят координация работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между национальными полицейскими службами. Главными направлениями деятельности Europol являются борьба с терроризмом, трансграничной преступностью, нелегальной торговлей оружием, наркоторговлей, отмыванием преступных капиталов.