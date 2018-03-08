В Скотленд-Ярде рассказали о состоянии Скрипаля и его дочери

ЛОНДОН, 8 мар — РИА Новости, Мария Табак. Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему остаются в критическом состоянии после отравления в британском Солсбери, сообщил РИА Новости в четверг представитель Скотленд-Ярда.

Накануне британские СМИ сообщили, что Скрипаль и его дочь находятся в коме.

"Пострадавшие мужчина и женщина находятся в критическом состоянии, состояние пострадавшего сотрудника полиции — тяжелое, но стабильное", — отметил собеседник агентства.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Скотленд-Ярд в среду сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества".

Полиция Уилтшира в четверг подтвердила, что в результате инцидента пострадал ее сотрудник Ник Бейли.