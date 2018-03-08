В результате отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля пострадал 21 человек

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Более 20 человек обратились за медицинской помощью после инцидента с отравлением экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля в Британии, сообщил и.о. главы полиции Уилтшира Кир Притчард.

"Помощь была оказана ряду людей, где-то 21 человеку, включая мужчину и женщину, найденным на скамейке. Некоторые прошли лечение в больнице, им сделали анализы крови, оказали поддержку и проконсультировали", — заявил Притчард телеканалу Sky News

Он добавил, что в настоящее время в больнице остаются три человека. Он не назвал имен пострадавших, кроме полицейского Ника Бейли, однако глава МИД Британии Борис Джонсон ранее подтвердил, что в тяжелом состоянии в больнице находятся Скрипаль и его дочь Юлия.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Скотланд-Ярд в среду сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества".