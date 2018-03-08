Нетаньяху снова обвинил Аббаса в отказе от переговоров

ООН, 8 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз обвинил власти Палестины в отказе от переговоров по урегулированию ближневосточного конфликта.

"Мы не отошли от мирных переговоров. Палестинцы ушли. Нельзя вести переговоры о мире, когда вы убегаете от переговоров. Президент Аббас сделал именно это", — сказал Нетаньяху журналистам в ООН.

Нетаньяху в четверг открыл в штаб-квартире ООН выставку об истории Иерусалима.

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, комментируя по просьбе РИА Новости позиции сторон ближневосточного конфликта, заявил, что "генеральный секретарь крайне обеспокоен отсутствием позитивного развития в рамках мирного процесса, отсутствием прямых переговоров между сторонами", а также "продолжающимся насилием" в регионе.

По словам Дюжаррика, встреча израильского премьера и генсека ООН Антониу Гутерреша не состоялась, так как "не было запроса на проведение двусторонней встречи".