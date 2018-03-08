Генерал НАТО усомнился в реальности "российской агрессии" в Прибалтике

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В НАТО не фиксировали агрессивных действий со стороны России, заявил глава Военного комитета альянса Петр Павел.

В беседе с журналистами он предостерег их от использования выражения "российская агрессия" в отношении Эстонии, Латвии и Литвы, так как ничего подобного в регионе не происходит. Несмотря на политическую напряженность, никаких нарушений воздушного пространства и территории этих стран не было, подчеркнул Павел.

"Все, что мы фиксировали в регионе — рост военного присутствия, числа учений, увеличение количества полетов дальней авиации, большая активность разведки. Я не назвал бы это "агрессией", — цитирует Павла Military.com.

Генерал также отметил, что причина почти всех перехватов самолетов России и НАТО в регионе заключается в ошибке. Павел призвал к "ответственному поведению", чтобы избежать подобных инцидентов.