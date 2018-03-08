Нетаньяху назвал Хейли "ураганом" в ООН

ООН, 8 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал постпреда США при ООН Никки Хейли "ураганом" за поддержку, которую она оказывает стране во всемирной организации.

В четверг Нетаньяху открыл в ООН выставку о Священном городе "3 тысячи лет истории: евреи в Иерусалиме" и пообщался с журналистами.

Нетаньяху сообщил, что за последние несколько дней своего визита в США встретился с президентом Дональдом Трампом, лидерами сената, конгресса, бизнес-лидерами, а также с постпредом США при ООН Никки Хейли.

"Мы называем ее "ураган" Хейли. Она делает замечательную работу ради правды и ради защиты Израиля в ООН", — сообщил израильский премьер.

После вступления в должность постпреда США в январе 2017 года Хейли не раз заявляла, что новая администрация США не позволит плохо относиться к Израилю. Она заверила, что "ни у кого не возникнет сомнений в американской поддержке Израиля". Она также обвиняла ООН в несправедливом отношении к Израилю.

Израиль болезненно реагирует на критику своих действий на оккупированных палестинских территориях и заявляет о непропорциональном внимании ООН к этой теме в сравнении с более острыми международными вопросами.

Нетаньяху рассказал Хейли о своих переговорах с Трампом, которого он нашел "целиком сосредоточенным" на угрозе со стороны Ирана.

"Я думаю, он целиком сосредоточен на угрозе Ирана, ядерной сделке и иранской агрессии в регионе. Он сосредоточен на правильных вещах, тех, что, как вы хорошо знаете, сейчас занимают все умы — не только Израиля и Америки, но и остальных стран Ближнего Востока", — сказал он.

Нетаньяху приветствует намерение Трампа ужесточить ядерную сделку, которую в 2015 году заключила с Ираном шестерка "великих держав". Если договориться с партнерами о коллективных действиях не удастся, президент угрожает вывести США из договоренностей, которые считаются одними из самых заметных внешнеполитических достижений его предшественника Барака Обамы.