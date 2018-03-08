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Правые политики в знак протеста покинули инаугурацию Земана

Сюжет:
Выборы президента Чехии (46)
20:4908.03.2018
091812
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фотоПрезидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПРАГА, 8 мар — РИА Новости. Несколько политиков от правых партий покинули Владиславский зал Пражского града во время инаугурационной речи президента Милоша Земана в знак протеста против его критики независимых СМИ, в частности, государственного ТВ, сообщило в четверг Чешское радио.

Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан приветствует своих сторонников в Праге, Чехия. 27 января 2018
© AP Photo / Petr David Josek
В Праге состоялась церемония инаугурации Земана
Премьер страны Андрей Бабиш также заявил о том, что ожидал от президента "иное выступление", которое не разделяло бы общество.

На Пражском граде 8 марта в присутствии примерно 700 почетных гостей состоялась церемония инаугурации президента Милоша Земана, победившего на январских выборах главы государства.

Во время своего выступления Земан подверг резкой критике некоторых предпринимателей, политические партии, а также ряд независимых СМИ, включая государственное ТВ.

В знак протеста против этого некоторые политики от правых партий покинули Владиславский зал Пражского града, в котором проходила церемония. Подобное случилось впервые в современной истории Чехии.

"Президент (Земан), принося сегодня присягу, пообещал, что будет объединять народ, но уже в самом начале своей инаугурационной речи присягу нарушил. И атакой на невинных людей, и защитой тех, против кого ведется следствие, как в случае с премьером Андреем Бабишем", — заявила журналистам экс-глава парламента Мирослава Немцова.

Милош Земан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Чехии наибольшим доверием среди политиков пользуется Земан, показал опрос
Бабиш подозревается полицией в незаконном получении на свою фирму субсидии ЕС в размере около двух миллионов евро.

По словам Карла Шварценберга, который был соперником Земана во втором туре предыдущих президентских выборов 2013 года, он в своей долгой жизни "слышал много не слишком разумных речей, но прямую атаку на журналистов в инаугурационном выступлении никак не ожидал".

"Я вынужден был покинуть (Владиславский) зал. Мне печально, что Земан даже во время торжественной церемонии не смог удержаться от нападок на тех, кто имеет иное мнение. Я ожидал сегодня государственную речь, но ни в коем случае не атаки на СМИ и журналистов", — написал в соцсети лидер движения ТОП 09 Йиржи Поспишил.

Президент Чехии Милош Земан. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / European Union 2014 - European Parliament /
Земан дал премьеру неограниченное время для формирования правительства
Руководство Чешского ТВ выразило протест против продолжающейся критики Земана в его адрес и напомнило о том, что она происходит на фоне ситуации в соседней Словакии, где две недели назад был убит журналист, занимавшийся расследованием связей политиков с мафиозными структурами.

Премьер Андрей Бабиш тоже заявил, что от президента "ожидал иное выступление". "Я ожидал, что он не будет проводить размежевание (в обществе)". По словам премьера, сам он стремится общество объединять.

Некоторые студенческие лидеры в четверг вечером заявили о том, что намерены организовать манифестации против Земана в связи с его выступлением на инаугурации.

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