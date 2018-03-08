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Порошенко предрек "разрушение" России из-за газового спора

Сюжет:
Ситуация с поставками российского газа на Украину (81)
20:3408.03.2018
(обновлено: 21:02 08.03.2018)
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© Фото : пресс-службы президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : пресс-службы президента Украины
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россию ждет "разрушение" из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража касательно спора между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Но если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена", — считает Порошенко.

По мнению украинского президента, "Газпром" будет наказан "абсолютно четкой процедурой в суде".

Порошенко также добавил, что несоблюдение решения арбитража является нарушением правил международной торговли.

Реакция Совфеда

Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в Киеве. 28 февраля 2018
© AFP 2018 / Efrem Lukatsky
Порошенко не сомневается, что "Газпром" выплатит Украине "все до копейки"
По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, высказывание Порошенко – это "начало истерики" украинского лидера.

"Он прекрасно понимает, что выламывать руки "Газпрому" бесполезно. Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придется что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной", — заявил политик.

Как отметил Джабаров, после завершения строительства "Северного потока — 2" "украинский трубопровод превратится в груду ржавого металла", а Киев "закончит с шантажом и с давлением" в отношении Москвы.

А у них в России газ, а у нас?
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
А у них в России газ, а у нас?

Сенатор также напомнил о "легитимности" нынешней украинской власти.

"Мы знаем, как он (Порошенко – Прим. ред.) пришел к власти, помним о государственном перевороте. Выборы были поспешные и прошли под дулом автомата. В предречении разрушения России он просматривает будущее своей страны", — подчеркнул Джабаров.

Решение арбитража

В конце февраля Стокгольмский арбитраж  вынес решение о взыскании с "Газпрома"  в пользу "Нафтогаза Украины" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения на поставку голубого топлива российская сторона должна выплатить 2,56 миллиарда долларов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Власти Украины начали арестовывать активы "Газпрома"

В "Газпроме" заявили, что данное решение создало дисбаланс в контрактах в пользу украинского "Нафтогаза". Российская компания намерена их расторгнуть.

По мнению главы "Газпрома" Алексея Миллера, Стокгольмский суд руководствовался "двойными стандартами" при вынесении решения по газовому спору.

"При этом арбитраж свое решение аргументировал резким ухудшением экономического положения дел на Украине. Мы категорически против, чтобы за наш счет решались экономические проблемы на Украине", — подчеркнул Миллер.

Газовый спор

"Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года.

Киев проигнорировал соглашение 2009 года, согласно которому украинская госкомпания должна каждый год оплачивать минимальное количество газа в рамках условия "бери или плати".

Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Нафтогаз" заявил, что долг "Газпрома" растет на $0,5 миллиона в день

"Газпром" выставил "Нафтогазу" счет на 5,319 млрд долларов за газ, невыбранный украинской компанией в втором-четвертом кварталах 2016 года.

В ответ на это Антимонопольный комитет Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск на сумму около 6,4 млрд долларов и обвинил "Газпром" злоупотребление монопольным положением на рынке.

В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза". Суд обязал украинскую компанию закупать у России не менее пяти миллиардов кубометров газа в год, а также выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов задолженности за поставки и 0,03% этой суммы за каждый день просрочки, начиная с 22 декабря.

Кроме того, арбитраж снизил годовые закупки до пяти миллиардов кубометров, а также оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема.

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В мире
Комментарии
20 пользователей оставили 21 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Игорь Зотиков
Странно...Правильнее было бы, если было сказано в точности наоборот, - не про Россию, а про Украину. Тогда в этом был бы смысл. А так получается абракадабра какая-то...Похоже на превентивную фразу, не более.
20:53
08.03.2018
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fom373
Украина должна России долг в 3 миллиарда. Ну что Петюня, будем исполнять решение суда?
21:10
08.03.2018
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