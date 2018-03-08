Экс-глава штаба Трампа дает показания по "российскому делу" в конгрессе

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Кори Левандовски дает в четверг показания по "российскому делу" в комитете по разведке палаты представителей. Прибытие Левандовски на Капитолий в Вашингтоне освещали американские телеканалы.

Слушания проводятся в закрытом режиме.

Левандовски руководил штабом Трампа с самого начала кампании в январе 2015 года и до июня 2016-го, когда его сменил политический консультант Пол Манафорт. Левандовски ушел из штаба на фоне разногласий с Манафортом. Левандовски также критиковали за то, что он в разное время схватил и оттолкнул журналистку и активиста — по первому инциденту ему были предъявлены обвинения в причинении легкого вреда здоровью.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует слухи о "сговоре Трампа с Россией", которые опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.