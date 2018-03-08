В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в четверг окраины Донецка, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"18.55 (мск) — ВСУ открыли огонь по направлению Вент. Ствол — населенный пункт Спартак, выпущено три мины калибром 82 мм", — сказал представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.