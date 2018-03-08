Премьер Польши заявил о слабой надежде на то, что Британия останется в ЕС

ВАРШАВА, 8 мар — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что продолжает сохранять маленькую надежду на то, что Великобритания останется в Евросоюзе.

"Великобритания была критическим членом Европейского союза — очень важным. Она всегда была сторонником меньшего количества регулирований, сторонником большей свободы. Если мы потеряем Великобританию, то, наверное, это будет потеря", — сказал Моравецкий на форуме в Брюсселе.

"У меня лично есть маленькая надежда на то, что может быть какой-то другой выход, может какой-либо референдум или другой способ решения этой проблемы, и Великобритания, может, останется", — отметил он.

"Но, конечно, я полностью уважаю решение граждан Великобритании, так что, вероятнее всего, она выйдет из Евросоюза", — сказал польский премьер.

При этом он выступил за "цивилизованный развод" в рамках Brexit.

"Наш стратегический план и общие интересы, касающиеся будущего Европы, подсказывают мне, что нам не стоит доводить до неприятного развода. Brexit должен позволить ЕС и Великобритании спокойно развиваться", — сказал Моравецкий.