Сейм Латвии призвал уйти в отставку главу ЦБ, подозреваемого в коррупции

РИГА, 8 мар — РИА Новости. Сейм Латвии в четверг призвал подозреваемого в коррупции президента Банка Латвии (Центробанк) Илмара Римшевича уйти в отставку, передает корреспондент РИА Новости.

Призыв поддержали 55 депутатов из 100. Он носит рекомендательный характер: по закону глава Центробанка может уйти в отставку либо по собственному желанию, либо в случае, если суд признает его виновным в преступлении.

Римшевич ранее заявил, что виновным себя не считает и не намерен уходить в отставку.

Римшевич подозревается Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) в вымогательстве взятки в размере не менее 100 тысяч евро.