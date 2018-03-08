Генерал НАТО заявил, что разведцентры США сталкиваются с кибератаками из РФ

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Разведывательные объекты США сталкиваются с кибератаками из России, заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.

На слушаниях в сенате США Скапарротти спросили, является ли американская инфраструктура объектом интереса России в киберсфере.

"Я видел деятельность, связанную с инфраструктурой, связанную с разведывательными центрами США, но я ограничусь этим (заявлением)", — сказал Скапарротти, не приводя подробностей.

США обвиняли Россию в кибератаках и вмешательстве в выборы, Москва это опровергала. США также обвинили Россию в распространении компьютерного вируса NotPetya, от которого пострадали ряд стран, преимущественно Украина и Россия. Москва эти обвинения также опровергла.