Сейм Латвии в I чтении принял закон о выходном дне в православное Рождество

РИГА, 8 мар — РИА Новости. Сейм Латвии концептуально поддержал предложение объявить православное Рождество выходным днем, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее комиссия сейма по правам человека и общественным делам данный законопроект, разработанный партией "Согласие", не поддержала.

В четверг за законопроект проголосовали 35 депутатов, против — 21, семь парламентариев воздержались, 14 в голосовании не участвовали.

Концептуальным считается первое чтение. Чтобы законопроект стал законом, сейм должен одобрить его в трех чтениях, и далее его должен утвердить президент.

В Латвии проживает около двух миллионов человек. Из них более 400 тысяч являются православными и старообрядцами. Православное Рождество, 7 января, в Латвии сейчас является рабочим днем.