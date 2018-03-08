Главком НАТО в Европе предупредил Турцию о "последствиях" из-за С-400

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. США надеются на то, что Турция откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и предупреждают Анкару о "последствиях" такого шага, заявил в сенате США главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.

Он напомнил, что одним из "последствий" покупки будет несовместимость комплексов со стандартами НАТО. "Не только я, но и другие члены нашего правительства говорили с ними, чтобы разъяснить другие последствия продвижения этого приобретения", — сказал Скапарротти, не уточняя, о каких "последствиях" идет речь.

"Мы обсуждаем с Турцией их меры ПВО и системы, которые они могут использовать. Не думаю, что это уже завершенная сделка. Они говорят и с нами, и с другими, чтобы купить совместимую систему", — добавил он.

"Думаю, что у нас есть время, и я хочу продолжать работу в этом аспекте, чтобы убедить их, что эта система несовместима со стандартами НАТО", — заключил Скапарротти.