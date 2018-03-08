Сноубордист снял на видео спуск во время лавины

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сноубордист из Ливана Томас Крэй снял на видео момент спуска с горы во время схода лавины. Ролик мужчина выложил на своей странице в Facebook.

Как сообщает France 3 Regions, инцидент произошел на горном курорте во французских Альпах. Видео было сделано с помощью камеры, расположенной на шлеме спортсмена.

Спасла сноубордиста лавинная подушка безопасности, которая, однако, не сразу сработала. Одним из своих просчетов мужчина считает решение отправиться в горы в одиночку.

Крэй заявил, что поделился записью своего спуска для того, чтобы люди лишний раз обратили внимание на технику безопасности при занятиях сноубордом.