Главком НАТО в Европе заявил, что Россия боится преимуществ альянса

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Россия признает преимущества НАТО в случае вооруженного конфликта, заявил на слушаниях в комитете по Вооруженным силам сената США главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кёртис Скапаротти.

"Хотя у них (России. — Прим. ред.) есть преимущества, даже в области обычных вооружений, благодаря близости внутренних линий коммуникации и размеров их сил, которые отметил председательствующий, но в долговременной перспективе у НАТО есть огромные преимущества, которые они признают и боятся", — сказал Скапаротти.

Ранее генерала спросили, согласен ли он с экспертными оценками, что Россия может "подавить" НАТО огневой мощью в случае вооруженного конфликта в Европе. Скапаротти заявил, что с этими оценками категорически не согласен.