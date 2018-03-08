Американский сенатор пригрозил Турции "последствиями" из-за покупки С-400

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Сенатор-демократ Джек Рид пригрозил последствиями для оборонного сотрудничества между США и Турцией, если Анкара приобретет российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

"Продажа Турции С-400 потенциально ставит под угрозу весь спектр оборонного сотрудничества между США и Турцией", — заявил Рид на слушаниях в сенате.

Ранее замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что С-400 не интегрируются с системами противоракетной обороны НАТО, и этот вопрос надо учитывать при решении вопроса о закупках вооружений у России.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400.

Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. При этом стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция выступает против языка угроз в связи с закупками С-400.