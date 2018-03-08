Полиция подтвердила факт самоубийства сотрудника около резиденции Порошенко

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости. Сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство, находясь на посту в поселке Козин, неподалеку от резиденции президента Украины Петра Порошенко, сообщил представитель Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

Издание "Страна.ua" со ссылкой на информированный источник в четверг сообщило, что сотрудник полиции, охранявший имение президента Украины Петра Порошенко в Конча-Заспе, совершил самоубийство.

"Факт таковой имеется. Сейчас проводится расследование. Открыто уголовное производство", — цитирует Жуковича информационное агентство УНН.

Отвечая на вопрос о том, охранял ли этот сотрудник полиции резиденцию президента, Жукович ответил, что "это произошло недалеко от резиденции, но на посту". По его словам, случай произошел еще 23 февраля".

В феврале главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос озвучил статистку самоубийств среди силовиков. По его словам, в зоне боевых действий в Донбассе каждую неделю совершают самоубийства от двух до трех военнослужащих. Он уточнил, что не учитывались суициды среди ветеранов операции — речь идет только о тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий.