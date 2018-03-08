ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Пентагон "с осторожным оптимизмом" относится к переговорам Сеула и Пхеньяна, заявил глава министерства обороны (МО) США Джеймс Мэттис.

"Мы с осторожным оптимизмом надеемся, что там будет некоторый прогресс. Но мы и раньше бывали оптимистично настроены, так что будем следить за делами и следить, соответствуют ли они (КНДР) словам", — сказал Мэттис в ответ на вопрос журналистов, что он думает о заявлении Южной Кореи о готовящихся переговорах.