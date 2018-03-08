В Киеве напали на участников Марша за права женщин

Столкновение полиции с крайне правыми активистами после нападения на участников ЛГБТ во время марша феминисток в Киеве. 8 марта 2018

Столкновение полиции с крайне правыми активистами после нападения на участников ЛГБТ во время марша феминисток в Киеве. 8 марта 2018

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости. По меньшей мере пять женщин пострадали в результате нападения после окончания Марша за права женщин в Киеве, сообщает в четверг сайт "Громадське ТВ".

Ранее в центре украинского Ужгорода неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин.

Как сообщила организатор акции Елена Шевченко, одно из нападений произошло неподалеку здания Киевской городской администрации сразу после завершения марша.

"Напали после окончания акции. Известно сейчас о минимум пяти людях. Пока собираем информацию ", — рассказала Елена Шевченко.

Кроме того, одна из участниц Марша опубликовала фотографию, где ее лицо залито зеленкой. Она утверждает, что на нее напали представители ультраправых сил. Еще одна участница акции сообщила, что на нее напали с газовым баллончиком.