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В мире

В Праге состоялась церемония инаугурации Земана

17:4008.03.2018
(обновлено: 17:47 08.03.2018)
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© AP Photo / Petr David JosekДействующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан приветствует своих сторонников в Праге, Чехия. 27 января 2018Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан приветствует своих сторонников в Праге, Чехия. 27 января 2018
© AP Photo / Petr David Josek

ПРАГА, 8 мар – РИА Новости. Церемония инаугурации президента Милоша Земана состоялась в четверг на Пражском граде – исторической резиденции главы Чешского государства, ее транслировало республиканское ТВ.

Милош Земан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Занимавший пост президента Чехии в течение предыдущих пяти лет Милош Земан победил 27 января этого года во втором туре прямых выборов главы республики своего соперника, экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша, набрав 51,36% голосов избирателей, и сохранил тем самым за собой место на Пражском граде.

Церемония инаугурации президента началась в 14.00 по местному времени (16.00 мск). Во Владиславском зале Пражского града собрались около 700 почетных гостей – члены верхней и нижней палат парламента, министры, судьи, ректоры вузов, дипломаты, представители региональных органов власти и общественных организаций.

Под звуки гуситского хорала в зал были внесены исторические знамена и флаги. На видном месте выставлены копия первой Конституции независимой Чехословакии от 1920 года и обрамленная кожаной обложкой Конституция Чешской Республики 1993 года, когда Чехия обрела самостоятельность. Здесь же представлены высшие награды страны — орден Белого Льва 1-й степени и орден Томаша Гаррига Масарика 1-й степени.

Прага. Чехия. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Под торжественные звуки фанфар Земан вступил во Владиславский зал в сопровождении своей супруги Иваны Земановой и дочери Катержины. Затем он произнес текст президентской присяги и за столом первого главы государства, Томаша Гаррига Масарика, подписал ее, после чего прозвучали государственный гимн Чешской республики и орудийный салют из 21 выстрела.

После этого Земан произнес 25-минутную речь, во время которой лидеры правых партий покинули зал в знак протеста против некоторых пассажей президентского выступления, прежде всего, против его критики независимых СМИ, в частности, государственного ТВ. Подобный протест в ходе инаугурации главы страны произошел впервые в современной истории Чехии.

Затем президент совершил примерно 200-метровый переход в собор Святого Вита, где поклонился останкам Святого Вацлава, патрона Чехии. В момент перехода звучали соборные колокола, а Земана сопровождали, помимо супруги и дочери, также воины почетного караула. В целом церемония инаугурации продолжалась в течение более полутора часов.

Ее продолжение вне Владиславского зала значительно затянулось, видимо, в связи с состоянием здоровья Земана, у которого, как известно, больные ноги и сахарный диабет.

Срок первого президентства Земана завершается в ночь с 8 на 9 марта. Поскольку церемония инаугурации уложилась в эти даты, президентский штандарт над Пражским градом будет развеваться без перерыва.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
gena_makarov_1966
Дай Бог здоровья Земану.
18:23
08.03.2018
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Юрий Мазлов
Земан, Россия поздравляет Вас! Спасибо Вам за то, что Вы имеете свою независимую позицию по России и мире в целом! Ваши убеждения нельзя купить, Вы думаете о мире и о своем прекрасном чешском народе! Здоровья Вам и процветании Чешского народа. Рано или поздно к европейцам придет осознание того, что Россия является ее другом, и займет свою независимую позицию по отношению к нашей стране. Это время наступит намного быстрее, чем кажется
18:34
08.03.2018
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