Эксперты возобновили работу в доме пострадавшего при инциденте в Солсбери

ЛОНДОН, 8 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Группа экспертов возобновила работу в доме мужчины, получившего отравление неустановленным веществом в городе Солсбери, полицейский кордон вокруг дома расширен, сообщил в четверг РИА Новости источник в силовых структурах Великобритании.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. СМИ заявили, что жертвами отравления стали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон.

"Да, могу подтвердить, что к дому прибыла группа специалистов, полицейский кордон расширен. Также остаются закрытыми ресторан, где ужинали пострадавшие и паб, где они были перед ужином. На месте работают специалисты", — сказал собеседник агентства, отказавшись сообщить подробности происходящего и назвать ведомственную принадлежность или специализацию экспертных групп.

Отвечая на вопрос о состоянии находящихся в больнице пострадавших, он предположил, что оно может быть гораздо тяжелее, чем состояние пришедшего им на помощь полицейского.

"Как сообщалось, полицейский вышел из тяжелого состояния, находится в сознании и имеет возможность общаться. Так как он прибыл на место уже после воздействия (на пострадавших) субстанции, то, очевидно, что подвергся меньшему воздействию. Сейчас трудно давать прогнозы относительно самих пострадавших, следите за заявлениями Скотланд-Ярда и медиков", — сказал собеседник агентства.

Скотланд-Ярд в среду сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". Помимо Скрипаля и его дочери пострадал один полицейский, который участвовал в операции быстрого реагирования на ЧП в Солсбери.

Глава МВД Великобритании Амбер Радд в четверг подтвердила, что инцидент рассматривается как попытка убийства, а взятые у пострадавших пробы показали присутствие отравляющего вещества нервно-паралитического действия. По ее словам, полицейский пострадал от воздействия того же вещества. Полиция продолжает уголовное расследование.