Эксперты возобновили работу в доме пострадавшего при инциденте в Солсбери

ЛОНДОН, 8 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Группа экспертов возобновила работу в доме мужчины, получившего отравление неустановленным веществом в городе Солсбери, полицейский кордон вокруг дома расширен, сообщил в четверг РИА Новости источник в силовых структурах Великобритании.
Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон.
"Да, могу подтвердить, что к дому прибыла группа специалистов, полицейский кордон расширен. Также остаются закрытыми ресторан, где ужинали пострадавшие и паб, где они были перед ужином. На месте работают специалисты", — сказал собеседник агентства, отказавшись сообщить подробности происходящего и назвать ведомственную принадлежность или специализацию экспертных групп.
Отвечая на вопрос о состоянии находящихся в больнице пострадавших, он предположил, что оно может быть гораздо тяжелее, чем состояние пришедшего им на помощь полицейского.
Скотланд-Ярд в среду сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". Помимо Скрипаля и его дочери пострадал один полицейский, который участвовал в операции быстрого реагирования на ЧП в Солсбери.
Глава МВД Великобритании Амбер Радд в четверг подтвердила, что инцидент рассматривается как попытка убийства, а взятые у пострадавших пробы показали присутствие отравляющего вещества нервно-паралитического действия. По ее словам, полицейский пострадал от воздействия того же вещества. Полиция продолжает уголовное расследование.