Сенат Польши принял законопроект о разжаловании генералов времен коммунизма

ВАРШАВА, 8 мар — РИА Новости. Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял проект закона о разжаловании генералов, получивших звания во времена социалистической Польской Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.

Данный закон был инициирован правительством Польши. Документ дает возможность разжаловать до звания рядового, в том числе посмертно, военнослужащих, в частности, органов государственной безопасности ПНР.

Как пояснил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, решения по генералам будет принимать президент страны по представлению министра национальной обороны, а по офицерам — глава МО самостоятельно.

Также закон коснется членов Военного совета национального спасения, который действовал в 1981-1982 годах. Целью совета было сохранение роли правящей в то время Польской объединенной народной партии и противостояние оппозиционному движению "Солидарность". В числе генералов, которых может коснуться закон, — бывший президент ПНР Войцех Ярузельский.

При этом власти Польши пока не решили, разжаловать ли первого и единственного в стране космонавта генерала Мирослава Гермашевского за то, что он входил в состав Совета национального спасения. Гермашевский, бывший во времена создания совета подполковником, неоднократно утверждал, что был включен в эту структуру без его согласия и не участвовал в принятии решений.

Два дня назад этот законопроект приняла нижняя палата парламента Польши – сейм. Теперь он попадет на подпись президенту.