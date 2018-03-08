Иран не будет обсуждать с США свое присутствие в ближневосточном регионе

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в четверг, что Иран не собирается вести переговоры с США и европейскими странами о своем присутствии в ближневосточном регионе, говорится в сообщении на его сайте.

"Европейские страны приезжают и говорят, что хотят вести переговоры с Ираном о его присутствии в регионе. Какое ваше дело? Почему вы здесь? Это наш регион", — заявил Хаменеи.

"Мы должны вести переговоры о присутствии в регионе с правительствами стран региона или с вами (США – ред.)? С вами мы поговорим тогда, когда захотим присутствовать в США!", — добавил он.

Кроме того, по словам верховного лидера Ирана, "несмотря на повсеместное коррумпированное и крамольное присутствие США, они регулярно высказывают недовольство по поводу присутствия Ирана в регионе".

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявили о важности противостояния "дестабилизирующим действиям" Ирана в регионе.