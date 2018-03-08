Охранник дома Порошенко покончил с собой на посту

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сотрудник полиции, охранявший имение президента Украины Петра Порошенко в Конча-Заспе, совершил самоубийство, передает "Страна.ua" со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, старший сержант полка особого назначения Нацполиции Сергей Галасюк "покончил с собой на дежурстве возле дома Порошенко". Инцидент произошел еще 23 февраля.

Как сообщают украинские СМИ, ранее Галасюк уже пытался совершить самоубийство. При этом полицейский продолжал выполнять служебные обязанности.

В правоохранительных органах подтвердили гибель Галасюка. После смерти старшего сержанта возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство"). Идет расследование.

"Печальная статистика"



А в начале февраля украинские СМИ уже сообщали о "волне самоубийств" среди солдат. Так, по данным украинского издания " Вести ", с начала года покончили с собой уже восемь военнослужащих, при этом Министерство обороны засекречивает эту информацию.

В феврале главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос озвучил статистику самоубийств среди силовиков. По его словам, в зоне боевых действий в Донбассе каждую неделю совершают самоубийства от двух до трех военнослужащих. Он уточнил, что не учитывались суициды среди ветеранов операции: речь идет только о тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий.