Россия пытается "дестабилизировать ЕС", заявила глава Минобороны Испании

МАДРИД, 8 мар — РИА Новости. Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль обвинила Россию в попытке дестабилизации Европы, одна из "целей" Москвы, по ее мнению, — Испания наряду с такими странами как Франция и Италия.

Об этом Коспедаль заявила, выступая на мероприятии Европейской народной партии в Валенсии, сообщает агентство EFE . При этом министр назвала Россию "этой страной на Востоке", которая использует любой повод, чтобы "пытаться дестабилизировать" ЕС.

Она также призвала бороться с "демагогией, популизмом и теми, кто хочет покончить с историей успеха" Евросоюза.

"На нас лежит ответственность — защищать то, что мы смогли построить. И противостоять всем, кто извне нападают на европейскую модель", — добавила министр.

Как ранее заявляли испанские власти, они располагают информацией о том, что сообщения в поддержку независимости Каталонии распространялись в соцсетях с территорий России и Венесуэлы, поскольку был зафиксирован "подозрительный трафик". При этом они подчеркивали, что не имеют данных, что за этим стоят российские власти.

Испанские СМИ, в частности газета El País, опубликовали серию материалов, в которых обвинили некоторые российские СМИ, в том числе телеканал RT и агентство Sputnik, в необъективном освещении кризиса в Каталонии, использовании неких "аккаунтов в социальных сетях для распространения негативного имиджа Испании". Кроме того, испанские СМИ также заявляют о поддержке сторонников независимости некими "русскими хакерами".

Москва призвала Мадрид предоставить конкретные факты вмешательства России в ситуацию вокруг Каталонии. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "особое недоумение вызывают прозвучавшие из уст министра иностранных дел (Испании) слова о том, что Россия якобы заинтересована в ослаблении Испании".

Ранее российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают ситуацию вокруг Каталонии внутренним делом Испании, которое должно решаться согласно конституции.