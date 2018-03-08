В Ужгороде участников акции по защите прав женщин облили краской

В центре Ужгорода на Театральной площади неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин. 8 марта 2018

В центре Ужгорода на Театральной площади неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин. 8 марта 2018

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости. В центре украинского Ужгорода неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин, сообщает в четверг информационное агентство УНН.

Как сообщает агентство, девушек с плакатами облили красной краской. Пострадавших участников акции забрала "скорая" для оказания помощи.

© Фото : ИА "Украинские Национальные Новости" В центре Ужгорода на Театральной площади неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин. 8 марта 2018 © Фото : ИА "Украинские Национальные Новости" В центре Ужгорода на Театральной площади неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин. 8 марта 2018

Агентство также сообщает, что патрульные догнали и задержали трёх нападающих, которых доставили в отдел полиции, еще одного человека задержали для дачи объяснений по делу. "Сейчас полиция определяется с квалификацией инцидента", — сообщает УНН.