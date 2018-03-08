Атака в Солсбери: глава МВД рассказала о состоянии жертв и отравлении

ЛОНДОН, 8 мар – РИА Новости. Глава МВД Великобритании Амбер Радд в четверг представила британскому парламенту обновленные данные о происшествии в Солсбери, где пытались отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По ее словам, жертвы нападения остаются без сознания, в критическом, но стабильном состоянии, название отравляющего вещества министр не сказала.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Скотланд-Ярд в среду сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". Помимо Скрипаля и его дочери пострадал один полицейский, который участвовал в операции быстрого реагирования на ЧП в Солсбери.

Как заявила Радд, инцидент рассматривается как попытка убийства, опасности для широкой публики нет. Пробы, взятые у пациентов районной больницы в Солсбери, тестировали эксперты в лаборатории министерства обороны страны Porton Down, неподалеку от города.

"Судебный анализ показал присутствие отравляющего вещества нервно-паралитического действия, инцидент поэтому рассматривается как попытка убийства. Я могу подтвердить, что очень вероятно, что полицейский офицер пострадал от того же нервно-паралитического вещества", — сказала Радд парламентариям.

Радд заявила, что утром в четверг говорила с главой контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марком Роули, который подтвердил, что полиция ведет уголовное расследование, произошедшее классифицируется как попытка убийства.

"Поэтому я не буду давать дальнейших комментариев о природе нервно-паралитического вещества, мы должны дать полиции необходимое время и возможность для проведения тщательного расследования", — сказала Радд. По ее словам, главные пострадавшие "находятся без сознания, в критическом, но стабильном состоянии".

Министр назвала попытку убийства жестоким и "безответственным" поступком.

"Это была попытка убийства жестоким способом, публичным образом. Люди имеют право знать, кто несет за это ответственность", — сказала она. При этом политик призвала избегать спекуляций на тему возможных версий случившегося.

Кто такой Сергей Скрипаль



Бывший полковник запаса Главного разведывательного управления Генштаба РФ (ГРУ) Сергей Скрипаль несколько лет назад был фигурантом громкого "шпионского" дела. В 2006 году его приговорили к 13 годам тюрьмы за передачу британской Секретной разведывательной службе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе, в обмен на вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. В 2010 году президент Дмитрий Медведев помиловал четырех граждан России, в том числе Скрипаля, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании. Скрипаль к тому времени отсидел в тюрьме около пяти с половиной лет.

Россиян меняли на десятерых граждан, задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности в пользу России и высланных из страны. В их числе была разведчица Анна Чапман. Обмен состоялся в аэропорту Вены.

Зафрахтованный Центральным разведывательным управлением США американский самолет, вывезший из Вены четверых россиян, по дороге в Вашингтон совершил краткую посадку на базу Королевских ВВС Великобритании Брайз Нортон (Brize Norton) в английском графстве Оксфордшир. Сразу после этого появились сообщения о том, что двое из четырех мужчин остались в Великобритании. Британские газеты сошлись во мнении, что Великобритания приняла у себя именно Скрипаля и ученого Игоря Сутягина.

Сутягин, бывший завсектором военно-технической и военно-экономической политики отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН, весной 2004 года был приговорен Мосгорсудом к 15 годам лишения свободы за госизмену в форме шпионажа. Ему предъявили обвинения в передаче сведений о подводных лодках и системах ракетного предупреждения британской компании, под прикрытием которой, как считают российские спецслужбы, действовало ЦРУ.

Как тогда писали британские СМИ, после приземления на британской военно-воздушной базе россиян, скорее всего, встретили для беседы сотрудники МИ-6.