В Крыму ответили на призыв Волкера вводить санкции за поездки на полуостров

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Депутат крымского госсовета Владислав Ганжара раскритиковал заявление спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера, призвавшего вводить санкции за посещение полуострова.
Волкер ранее сказал, что проблемы Крыма "идентичны" ситуации с Донбассом с единственным отличием — "отсутствием регулярных боевых действий" на полуострове. По мнению Ганжары, подобное сравнение не имеет под собой оснований.
"Думаю, что политик такого уровня, как Волкер, представляющий интересы США на Украине, не может делать подобные сравнения, поскольку они очень некорректные. Крым — субъект России, неотъемлемая его часть уже на протяжении четырех лет", — сказал депутат в интервью RT.
Крым стал российским по итогам референдума, проведенного на полуострове после госпереворота на Украине. Более 95 процентов крымчан высказались за вхождение в состав России.
Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.