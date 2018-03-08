В Крыму ответили на призыв Волкера вводить санкции за поездки на полуостров

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Депутат крымского госсовета Владислав Ганжара раскритиковал заявление спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера, призвавшего вводить санкции за посещение полуострова.

Волкер ранее сказал, что проблемы Крыма "идентичны" ситуации с Донбассом с единственным отличием — "отсутствием регулярных боевых действий" на полуострове. По мнению Ганжары, подобное сравнение не имеет под собой оснований.

"Думаю, что политик такого уровня, как Волкер, представляющий интересы США на Украине, не может делать подобные сравнения, поскольку они очень некорректные. Крым — субъект России, неотъемлемая его часть уже на протяжении четырех лет", — сказал депутат в интервью RT.

Донбасс же — более сложный вопрос, который США не пытаются решать, добавил Ганжара. Он отметил, что Киев "забывает про Минские соглашения", а Вашингтон подыгрывает в этом украинским властям, пытаясь сохранить "хоть какие-то инициативы, которые пробовали реализовать в проекте под названием "Украинское государство".

Крым стал российским по итогам референдума, проведенного на полуострове после госпереворота на Украине. Более 95 процентов крымчан высказались за вхождение в состав России.

Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.