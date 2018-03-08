В Lockheed Martin рассказали о проблемах при производстве F-35

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В американской корпорации Lockheed Martin рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются при производстве самолетов F-35, пишет DefenseNews.

Ответственный за программу F-35 вице-президент Lockheed Martin Джефф Бабионе сообщил, что компания столкнулась с трудностями при выполнении требований по обеспечению малозаметности самолета. В качестве причин он назвал уникальность продукции и резкий рост темпов производства.

Тем не менее, представитель Lockheed Martin признал и влияние "человеческого фактора".

"Случаются повреждения покрытия, и их нужно исправлять. Либо, так как покрытие частично наносится на самолет рабочими, им приходится иногда убирать излишки", — сказал он.

Ранее вице-адмирал Мэт Уинтер раскритиковал корпорацию за медленное устранение различных несоответствий стандартам качества при производстве.

F-35 Lightning II — второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Самолеты регулярно подвергались критике, в том числе со стороны президента Дональда Трампа.

Неоднократно сообщалось и о различных технических неполадках. Так, в октябре прошлого года стало известно, что у многих пилотов наблюдаются симптомы кислородного голодания, а в ноябре Пентагон на 30 дней заморозил программу оснащения вооруженных сил F-35 после того, как на истребителях нашли ржавчину.