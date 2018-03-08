Водитель трамвая, врезавшегося в дом в Донецке, не пострадал

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Водитель трамвая, сошедшего с рельс и врезавшегося в жилой дом в Донецке, не пострадал, сообщает Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом в Буденовском районе Донецка.

"По словам очевидцев, в момент столкновения в доме никого не было. Водитель также не пострадал. В результате столкновения у трамвая смята передняя часть и выбито лобовое стекло", — говорится в сообщении.

Уточняется, что трамвай оказался служебным вагоном Tatra T3 весом в 17 тонн. Он протаранил деревянный забор, стену частного дома и чуть не повредил газовый баллон, находившийся за стеной.

Добавляется, что сотрудники коммунального предприятия "Донэлектроавтотранс" с помощью трамвайного вагона-крана подняли вагон и поставили его на рельсы. На месте происшествия также присутствовали сотрудники МВД ДНР.