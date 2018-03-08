Рахой пообещал не жалеть сил ради равноправия женщин и мужчин

МАДРИД, 8 мар – РИА Новости. Премьер Испании Мариано Рахой пообещал, что возглавляемое им правительство будет работать над обеспечением реального равноправия женщин и мужчин.

"Разрешите в Международный женский день выразить обязательство продолжать работать не жалея сил в защиту реального равенства между мужчинами и женщинами", — заявил Рахой на мероприятии Европейской народной партии, которое проходило в Валенсии.

К лацкану пиджака у него была прикреплена лента фиолетового цвета – символ борьбы за равенство полов.

"Мы должны начиная с сегодняшнего дня продолжать работать для равенства всех и каждого — каждый день в году", — сказал глава испанского кабинета и пообещал, что "до тех пор пока в каком-либо уголке Европы будет существовать неравенство, Европейская народная партия не остановится".

Кроме того, Рахой поздравил женщин в социальных сетях. "С Международным женским днем! Правительство работает для реального равенства, мы рассчитываем на сотрудничество всех для того, чтобы добиться полного участия женщин в обществе на тех же условиях, что и мужчины", — написал он в Twitter.

В Испании 8 марта проходит всеобщая феминистическая забастовка с требованием реального равноправия женщин и мужчин, по всей стране пройдут митинги. Требования бастующих — равные профессиональные возможности для мужчин и женщин (75% временных контрактов подписаны с женщинами), равная оплата труда (женщины получают на 23% меньше, чем мужчины). Кроме того, женщины чаще становятся жертвами насилия по гендерному признаку (в прошлом году погибли 49 женщин).