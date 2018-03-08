Участники операции в Донбассе вернули Порошенко медали

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Двое участников операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Украины Петру Порошенко свои боевые награды, сообщается в посте на странице "Движения "Освобождение" Винница" в Facebook.

К записи прикреплено видео. На нем видно, как один из военных подошел к микрофону и заявил, что после "избиения побратимов" под Радой он не желает владеть наградой, утвержденной подписью президента. Второй мужчина также выступил с короткой речью, а затем со словами "Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу" положил свою медаль на стол перед главой облсовета.

Инцидент произошел в сессионном зале Винницкого областного совета после трех неудачных попыток открыть внеочередную сессию. Отмечается, что военные были возмущены действиями властей, которые "повторяют сценарий своих предшественников".

"Депутаты Винницкого облсовета от провластных политсил своей явкой на внеочередную сессию продемонстрировали поддержку преступных приказов власти. Ветераны в гневе отказываются от президентских наград", — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники МВД разогнали разбитый у здания Рады лагерь сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Полиция сообщила о задержании более сотни протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон.

Сторонники Саакашвили заверяют, что акция была законной, поскольку заявку о ее бессрочном проведении подали еще в октябре прошлого года. При этом активисты партии якобы покинули лагерь больше месяца назад, но на месте остались "военные и ветераны" силовой операции в Донбассе.