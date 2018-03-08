Участники операции в Донбассе вернули Порошенко медали

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Двое участников операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Украины Петру Порошенко свои боевые награды, сообщается в посте на странице "Движения "Освобождение" Винница" в Facebook.
Инцидент произошел в сессионном зале Винницкого областного совета после трех неудачных попыток открыть внеочередную сессию. Отмечается, что военные были возмущены действиями властей, которые "повторяют сценарий своих предшественников".
Ранее сотрудники МВД разогнали разбитый у здания Рады лагерь сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Полиция сообщила о задержании более сотни протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон.
Сторонники Саакашвили заверяют, что акция была законной, поскольку заявку о ее бессрочном проведении подали еще в октябре прошлого года. При этом активисты партии якобы покинули лагерь больше месяца назад, но на месте остались "военные и ветераны" силовой операции в Донбассе.