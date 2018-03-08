Британское МВД не сообщает названия вещества, которым был отравлен Скрипаль

ЛОНДОН, 8 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы Великобритании пока не могут сообщить, каким именно веществом был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери, сообщила глава МВД Великобритании Амбер Радд.

Накануне Скотланд-Ярд сообщил, что имела место "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". Помимо Скрипаля и его дочери пострадал один полицейский.

"Мы пока не даем дальнейших комментариев о природе нервно-паралитического вещества и должны дать полиции необходимое время и возможность для проведения тщательного расследования", — сказала Радд в четверг в парламенте.

Скрипаль был фигурантом громкого шпионского дела, он был осужден в России за работу на британскую разведку МИ-6. В 2010 году Москва обменяла его в числе других шпионов на высланных из США граждан, также подозреваемых в шпионаже, но уже в пользу РФ, среди них была Анна Чапман. После этого экс-сотрудник ГРУ получил убежище в Великобритании.