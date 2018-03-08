В Малави произошло землетрясение магнитудой 5,6

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в четверг в южном регионе Малави, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 08.49 по времени UTC (11.49 мск). Эпицентр располагался в 25 километрах к северо-востоку от города Нсандже на юге страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,4 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.