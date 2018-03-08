В Чехии наибольшим доверием среди политиков пользуется Земан, показал опрос

ПРАГА, 8 мар – РИА Новости. Наибольшим доверием среди высших политиков в Чехии пользуется президент республики Милош Земан, которому доверяют 56% сограждан, об этом свидетельствуют результаты февральского опроса населения, проведенного Центром по изучению общественного мнения (ЦИОМ), они опубликованы в четверг.
Популярность верхней палаты парламента, сената также немного выросла в феврале – до 34%. Деятельностью депутатов нижней палаты парламента выразили свое удовлетворение 32% опрошенных.
По данным ЦИОМ, наибольшим доверием президент пользуется у людей в возрасте старше 60 лет, имеющих начальное и среднее образование, жителей восточной части страны, сторонников левых партий.
Организаторы исследования связывают этот парадокс с общей удовлетворенностью населения с экономической ситуацией в республике.
Опрос был проведен во второй половине февраля среди 1,1 тысячи граждан с разным уровнем образования и возраста во всех регионах Чехии.