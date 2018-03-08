Глава МВД Британии призвала избегать спекуляций в деле экс-полковника ГРУ

ЛОНДОН, 8 мар — РИА Новости. Глава МВД Великобритании Амбер Радд призвала избегать спекуляций в деле с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"Мы должны избежать спекуляций и позволить полиции вести расследование", — сказала Радд, выступая в четверг в парламенте.
По ее словам, "весьма вероятно, что полицейский пострадал от того же вещества", что и экс-сотрудник ГРУ.
Скрипаль был фигурантом громкого шпионского дела, он был осужден в России за работу на британскую разведку МИ-6. В 2010 году Москва обменяла его в числе других шпионов на высланных из США граждан, также подозреваемых в шпионаже, но уже в пользу России, среди них была Анна Чапман. После этого экс-сотрудник ГРУ получил убежище в Великобритании.