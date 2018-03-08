В Испании проходит всеобщая забастовка в защиту прав женщин

МАДРИД, 8 мар – РИА Новости, Елена Шестернина. В Международный женский день в Испании проходит всеобщая забастовка – ее участники требуют реального равноправия женщин и мужчин.

Лозунг всеобщей феминистической забастовки – первой в Испании – "Без нас мир остановится". Требования бастующих — равные профессиональные возможности для мужчин и женщин (75% временных контрактов подписаны с женщинами), равная оплата труда (женщины получают на 23% меньше, чем мужчины). Кроме того, женщины чаще становятся жертвами насилия по гендерному признаку (в прошлом году погибли 49 женщин).

Профсоюзы "Национальная конфедерация работы" (CNT) и "Всеобщая конфедерация работы" (CGT) заявили о поддержке всеобщей забастовки, однако крупнейшие профсоюзы страны – "Рабочие комиссии" и "Всеобщий союз трудящихся" призвали проводить "частичную" забастовку – чередовать два часа работы и два часа забастовки в течение всего рабочего дня.

День 8 марта начался с "кастрюльных протестов" — ровно в 00 00 тысячи людей в различных городах гремели посудой, пытаясь таким образом привлечь внимание к проблеме отсутствия реального равноправия между мужчинами и женщинами. Подобная "кастрюльная феминистическая акция" состоялась на центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль.

Испанские журналистки активно включились во всеобщую забастовку — 7,7 тысячи женщин, работающих в СМИ, подписали манифест против дискриминации по половому признаку. Они хотят привлечь внимание к проблеме домогательств на работе, несправедливой оплате труда и дискриминации при назначениях на высокие должности. Многие журналистки не вышли на работу, некоторые телевизионные программы были отменены.

Забастовка коснулась и общественного транспорта – железнодорожные поезда и метро в Мадриде и Барселоне ходят с повышенными интервалами. Бастуют и преподаватели некоторых университетов – ряд занятий отменены.

Из пяти женщин, входящих в испанское правительство, ни одна не присоединилась к забастовке. Министр занятости Фатима Баньес заявила, что "365 дней в году это 8 марта", и каждый из этих дней она "работает для равенства мужчин и женщин". Министр обороны Мария Долорес де Коспедаль сказала, что Международный женский день "не должен провоцировать создание границ и политических барьеров". Министр сельского хозяйства Исабель Гарсия Техерина призвала к "японской забастовке" — то есть работать больше, чем обычно.

Второй человек в испанском кабинете, вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что не примет участие во всеобщей забастовке, но "всегда уважает право на забастовку всех". Впрочем, лишь у Сантамарии на 8 марта не запланировано никаких мероприятий. Одна из самых известных в стране политиков, лидер каталонского отделения партии "Граждане", выигравшей выборы в автономном сообществе 21 декабря, Инес Арримадас также заявила, что возглавляемая ею политическая сила "каждый день работает ради равенства, а не только 8 марта".

Испанские социалисты и партия Podemos поддержали забастовку, их лидеры примут участие в митингах, которые пройдут по всей Испании.