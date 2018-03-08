В Испании проходит всеобщая забастовка в защиту прав женщин

МАДРИД, 8 мар – РИА Новости, Елена Шестернина. В Международный женский день в Испании проходит всеобщая забастовка – ее участники требуют реального равноправия женщин и мужчин.
Профсоюзы "Национальная конфедерация работы" (CNT) и "Всеобщая конфедерация работы" (CGT) заявили о поддержке всеобщей забастовки, однако крупнейшие профсоюзы страны – "Рабочие комиссии" и "Всеобщий союз трудящихся" призвали проводить "частичную" забастовку – чередовать два часа работы и два часа забастовки в течение всего рабочего дня.
День 8 марта начался с "кастрюльных протестов" — ровно в 00 00 тысячи людей в различных городах гремели посудой, пытаясь таким образом привлечь внимание к проблеме отсутствия реального равноправия между мужчинами и женщинами. Подобная "кастрюльная феминистическая акция" состоялась на центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль.
Испанские журналистки активно включились во всеобщую забастовку — 7,7 тысячи женщин, работающих в СМИ, подписали манифест против дискриминации по половому признаку. Они хотят привлечь внимание к проблеме домогательств на работе, несправедливой оплате труда и дискриминации при назначениях на высокие должности. Многие журналистки не вышли на работу, некоторые телевизионные программы были отменены.
Забастовка коснулась и общественного транспорта – железнодорожные поезда и метро в Мадриде и Барселоне ходят с повышенными интервалами. Бастуют и преподаватели некоторых университетов – ряд занятий отменены.
Второй человек в испанском кабинете, вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что не примет участие во всеобщей забастовке, но "всегда уважает право на забастовку всех". Впрочем, лишь у Сантамарии на 8 марта не запланировано никаких мероприятий. Одна из самых известных в стране политиков, лидер каталонского отделения партии "Граждане", выигравшей выборы в автономном сообществе 21 декабря, Инес Арримадас также заявила, что возглавляемая ею политическая сила "каждый день работает ради равенства, а не только 8 марта".
Испанские социалисты и партия Podemos поддержали забастовку, их лидеры примут участие в митингах, которые пройдут по всей Испании.