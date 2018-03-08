День легионера СС в Латвии предложили сделать официально отмечаемой датой

РИГА, 8 мар – РИА Новости. Входящая в состав правительства Латвии партия "Все — Латвии" предлагает отмечать так называемый день легионеров Ваффен СС 16 марта как официальный день памяти латышских воинов, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV лидер партии, депутат сейма Райвис Дзинтарс.

Он напомнил, что в свое время 16 марта было официальным памятным днем, но затем его вычеркнули из списка памятных дат.

По словам Дзинтарса, эту "несправедливость" нужно устранить, внеся соответствующие поправки в закон "О праздничных, памятных и отмечаемых днях".

"Мы не должны стыдиться чествовать борцов за свободу Латвии", — сказал лидер партии.

Он добавил, что поправки будут поданы на рассмотрение в ближайшие дни.

16 марта как день памяти латышских воинов было внесено в список памятных дат в 1998 году, но уже на следующий год новый парламент исключил его из этого списка.

Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны.

Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта. Всего в рядах латышского легиона были около 150 тысяч человек.