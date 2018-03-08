Шесть человек отказались от эстонских паспортов, чтобы стать гражданами РФ

ТАЛЛИН, 8 мар — РИА Новости. Правительство Эстонии решило удовлетворить ходатайства 22 человек об отказе от гражданства республики, шестеро из них готовятся получить гражданство России, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Правительство приняло решение удовлетворить ходатайства 22 человек об отказе от гражданства Эстонии, все они постоянно проживают за границей и намерены стать гражданами стран проживания. Восемь человек живут в Норвегии, шестеро — в России, пятеро — в Финляндии и трое — в Германии",- говорится в сообщении правительства.

По данным МВД, в 2017 году от эстонского гражданства отказались 208 человек. Из них 103 человека стали гражданами России.